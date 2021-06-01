Экспериментальная дорожная разметка появится на трассах Владивостока

«Зебры на пешеходных переходах в этом году будут наноситься с помощью термопластика на примерно ста переходах, и 30% из них будут пробными. Владивосток в этом году впервые будет использовать новый материал с добавлением антискользящих элементов — в крае такого опыта пока не было. Производитель предусмотрел разные погодные условия, в которых будет проводиться эксплуатация переходов, и добавил в пластик кварцевые частицы, чтобы не было образования скользкости», — рассказала глава отдела оперативной информации пресс-службы администрации Владивостока Ольга Суходоева.