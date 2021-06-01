Экспериментальная дорожная разметка появится на трассах Владивостока

В администрации приморской столицы рассказали, что термопластик — более стойкий материал, чем краска. По имеющимся данным, он держится в среднем около года, тогда как обычная разметка в большинстве случаев при интенсивном дорожном движении стирается спустя четыре-пять месяцев.
Горячим пластиком обновляют разметку на дорогах, где недавно был проведен комплексный ремонт и полностью заменено асфальтовое покрытие на проезжей части. Там, где сейчас идет аварийно-восстановительный ремонт, либо известно, что в ближайшее время будут проводиться какие-то дополнительные работы — разметка наносится краской.
«Зебры на пешеходных переходах в этом году будут наноситься с помощью термопластика на примерно ста переходах, и 30% из них будут пробными. Владивосток в этом году впервые будет использовать новый материал с добавлением антискользящих элементов — в крае такого опыта пока не было. Производитель предусмотрел разные погодные условия, в которых будет проводиться эксплуатация переходов, и добавил в пластик кварцевые частицы, чтобы не было образования скользкости», — рассказала глава отдела оперативной информации пресс-службы администрации Владивостока Ольга Суходоева.
Первым объектом в 2021 году, где дорожная служба Владивостока наносит разметку с помощью горячего пластика, стала улица Снеговая — здесь в прошлом году проводился ремонт асфальтового покрытия.