Уборка веток во Владивостоке идёт в усиленном режиме

Сотрудники городской дорожной службы в усиленном режиме наводят порядок в приморской столице — убирают мусор и ветки, оставшиеся после ледяного дождя. Особое внимание уделяется территориям рядом с медучреждениями, детскими садами, школами, парками и скверами.

В управлении дорог и благоустройства Владивостока отметили, что с начала 2021 года в городе было убрано 13 тысяч тонн порубочных остатков. Ежедневно, с раннего утра и до вечера, с 8:00 до 17:00 ветки распиливают и убирают, в том числе и обычные дворники. Красивыми и чистыми город делают и волонтеры, а также подрядчики, для них городская администрация 26 мая объявила дополнительные аукционы на распилку и вывоз поврежденных во время разрушительного ледяного дождя веток и деревьев с территорий кладбищ «Морское» и «Лесное». Кроме того, недавно рабочие наводили порядок и на Центральном кладбище. Примечательно, что большие ветви и поваленные деревья не очень просто, однако, чтобы ускорить и упростить процесс, рабочие будут использовать современную технику. Такое заявление сделал мастер строительно-монтажных работ Григорий Фролов. «Мы занимаемся пиловкой поврежденных деревьев. Завтра привезем машину. Она называется „шредер“. Будет все измельчать и уничтожать уже полностью», — уточнил он. Важно, что заявки горожан на вывоз веток продолжают принимать сотрудники Единой диспетчерской службы. Обращения владивостокцев позволяют понять, куда необходимо в первую очередь направить технику и рабочих. «Сбор информации происходит посредством телефонной связи, помимо прочего работает Единая диспетчерская служба, которая также принимает заявки. Собираем и свод сообщений из средств массовой информации и социальных сетей. Заявки проходят процедуру распределения по районам города, после чего сведения направляются в подведомственное учреждение и уже к объекту подъезжает специализированный автомобиль, куда рабочие собирают ветки. Собранные порубочные остатки вывозят на место временного складирования», — объяснил заместитель начальника управления дорог и благоустройства Игорь Скубко. Однако стоит заметить, что городская служба занимается вывозом порубочных остатков и обрезкой деревьев только на общегородских территориях. Сотрудники городской администрации просят обратить на это внимание. Они объясняют, что ветки на придомовых территориях должны вывозить сотрудники управляющих компаний. Если же отходы скопились на территории организаций и предприятий, то навести порядок должны ответственные лица данных компаний. Преобразить город получится только совместными усилиями.

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