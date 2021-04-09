Грозозащиту линий электропередачи Дальнего Востока усилят

Грозозащиту линий электропередачи Дальнего Востока усилят
Сегодня, 09:55ОбществоФото: Медиахолдинг1MiОколо половины отключений в регионе происходит из-за воздействия молний
«Россети ФСК ЕЭС» усилят грозозащиту 52 магистральных линий макрорегиона

В рамках проекта в пяти регионах Дальневосточного федерального округа компания произведет ремонт и установку более 1000 контуров заземления ЛЭП.

Это позволит снизить риск аварийных отключений и повысить надежность работы энергосистем Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, Республики Саха (Якутия).

Как сообщают «Россети ФСК ЕЭС», порядка половины отключений магистральных линий электропередачи на Дальнем Востоке происходит из-за воздействия молниевых разрядов. Чтобы минимизировать последствия, кроме монтажа грозотроса энергетики прокладывают дополнительные лучевые контура заземления опор.

С начала 2021 года проведено обновление контуров на линии электропередачи 220 кВ «ПримГРЭС — НПС-38» в Приморье.

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