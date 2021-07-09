Разработана новая программа развития Владивостока до 2050 года

Управленческая команда Владивостока разработала новую стратегию развития города до 2050 года. Главная цель — улучшить качество жизни горожан и сменить основной фокус позиционирования Владивостока с города-порта на дальневосточный финансовый центр с европейской культурой.

Управленческая команда Владивостока в составе мэра города, двух его заместителей, первого вице-губернатора Приморского края, замминистра строительства — главного архитектора проходит программу для 100 крупнейших городов России с июля прошлого года на площадках ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Сколково». За время обучения управленцы сформировали новую стратегию, которую вместе с экспертами на площадке «Сколково» наполняют реальными проектами. «При разработке стратегии мы определили несколько основных проблем, которые предстоит решить. Это недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, высокая изношенность инженерных сетей, экология, отсутствие развитых общественных территорий», — рассказал член управленческой команды Владивостока, замглавы администрации Азат Ислаев. В разработанную программу развития приморской столицы до 2050 вошли: модернизация общественного транспорта и строительство кольцевой автодороги, модернизация системы ЖКХ, строительство новых жилых микрорайонов на острове Русский и на острове Елены, реновация заброшенных территорий, строительство арендного жилья. Кроме того, планируется проведение масштабного благоустройства в парке Минного городка. В части развития спорта планируется строительство трех международных центров: по хоккею, экстремальным видам спорта и теннису. По словам участников команды Владивостока, впереди большая работа, но у города хорошие перспективы — уникальность территории, расположение и экономические показатели выделяют Владивосток и Приморский край как эффективную площадку для инвестиций. «Мы видим большую перспективу в сотрудничестве с институтами группы ВЭБ.РФ. В ближайшие годы Владивосток должен стал лучше и комфортнее, уже в течение года мы должны показать хорошие, наглядные результаты. Наша команда перенимает лучшие практики России, и мы готовы их внедрять в нашем городе», — отметил и. о. главы Владивостока Константин Шестаков. Отметим, что программа подготовки управленческих кадров 100 крупнейших российских городов разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration) и является уникальным образовательным проектом международного уровня. Она создана по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления «Сколково» в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой.

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