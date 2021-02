Очередная семидневка завершилась. Интенсивность событий совсем не похожа на традиционно спокойные зимы. Громкие информационные события сменяют друг друга, фактически не запоминаясь. «Золотой Рог» подготовил обзор наиболее интересных событий, чтобы зафиксировать их в памяти.

Бешеные псы Свора крупных псов напала на женщину прямо у подъезда жилого дома в Уссурийске. Жуткое происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения. Всё могло бы закончиться трагически, если бы страшную картину не увидела девушка-водитель припаркованного неподалёку автомобиля. Не теряя ни секунды, она схватила щётку для чистки машины и в одиночку бросилась на стаю. Звери оставили женщину в покое и разбежались. Позже в соцсетях сообщили, что эти же собаки погрызли машины местных жителей, а также напали на ребёнка и трёх кошек. После резонансных сообщений власти отреагировали на многочисленные жалобы местных жителей. Ситуация с псами взята на особый контроль. Безнадзорных животных обещают отловить. А в Приморье автобус угнали… В Артёме пьяный 33-летний мужчина угнал пассажирский автобус Hyundai County, чтобы на нём доехать до Уссурийска. Угонщик пытался уйти от погони, тараня полицейские машины. В итоге сотрудники ведомства начали стрелять по колесам машины — тогда угонщик съехал в кювет, где его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело. Идёт разбирательство. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. Этим происшествием заинтересовались даже в Следственном комитете РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Приморье доложить ему лично об обстоятельствах противоправного действия. Улётные ЧП — спасение пассажирки и позор в Сочи В среду, 3 февраля, самолёт Владивосток — Москва экстренно приземлился в Нижневартовске. Посадить борт внепланово пришлось из-за недомогания одной из пассажирок рейса. Позже стало известно, что женщине помог врач хоккейной команды «Алмаз» Евгений Поморов, по счастливой случайности летевший этим же рейсом. А ещё спустя день выяснилось, что первую помощь женщине ещё во время полёта оказали несколько человек, в том числе доктор приморской молодёжной хоккейной команды «Тайфун» Константин Мацуцын. Он рассказал подробности спасения пассажирки. «До того, как женщина начала терять сознание, нам удалось её расспросить — оказалось, что недавно ей поставили диагноз „бронхиальная астма“. Возможно, её не научили правильно пользоваться бронхолитиками, поэтому из-за неправильного использования препарата у неё случилась передозировка. Из-за этого упало давление, она начала терять сознание», — вспомнил врач. Другой «улётный» случай оказался скорее курьёзным — в аэропорту Сочи наряд полиции задержал жителя Владивостока, который незаконно проник на территорию и выбежал на взлётно-посадочную полосу. Как рассказывают очевидцы, приморцу не удалось долго побегать по взлётной полосе, служба безопасности оперативно повязала парня. А вот жителей Сочи приморец изрядно насмешил. Без прокурора Суббота, 6 февраля, оказалась «урожайной» на отставки. Утром стало известно, что прокурор края покидает свой пост. По информации источника, соответствующий указ подписан президентом России. Исполнять обязанности прокурора региона скорее всего в ближайшее время будет его первый заместитель Роман Пантеелев, уроженец Камчатского края. Должность первого зампрокурора Приморья он занимает с 29 октября 2020 года. Отметим, что в должности прокурора Приморья Пилипчук проработал недолго — он был назначен на должность в феврале 2019 года. До этого он работал в прокуратуре Хабаровского края. При этом его кандидатуру одобрили ещё осенью 2018 года. Николай Пилипчук — истинный дальневосточник. Он родился в Комсомольске-на-Амуре 12 ноября 1959 года. После получения высшего образования пришёл стажёром в прокуратуру Комсомольска, где и началось его восхождение по карьерной лестнице. С 2007 года Пилипчук являлся первым зампрокурора Хабаровского края. В начале 2009 года Николай Леонтьевич переехал в Приамурье, а в 2016 году он возглавил прокуратуру в Якутии. Прошлый руководитель приморской прокуратуры Сергей Бессчасный был освобождён от должности в конце августа 2018 года. Покидая мэрию О второй отставке стало известно после 14 часов субботы, 6 февраля. Один из замов главы Владивостока принял решение покинуть свой пост. Кресло в администрации краевого центра оставляет Константин Стоценко. Вице-мэр проработал в своей должности совсем недолго, с середины 2020 года. В ведении Константина Стоценко было множество направлений. В частности, он осуществлял общее руководство управлением муниципальной службы и кадров; управлением делопроизводства; управлением международных отношений: управлением по работе с обращениями граждан; отделом секретариата администрации; секретариатом главы города. Кроме того, в его полномочия входило оперативное руководство управлением по защите государственной тайны. Отметим, что Стоценко до прихода в мэрию работал в правительстве региона. Льготные авиабилеты для всех Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому приобрести субсидируемые государством авиабилеты теперь могут все жители Дальнего Востока, а не только льготные категории граждан. «Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством», — сообщает пресс-служба правительства. Дальневосточникам теперь доступны льготные авиаперелеты по 21 направлению. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска. Ранее премьер заявил о выделении дополнительных пяти миллиардов рублей на субсидирование авиаперелётов на Дальнем Востоке. Предположительно, приобрести льготные билеты смогут около 450 тысяч человек. Запуск Хабаровского НПЗ На этой неделе после плановой модернизации оборудования наконец-то запустили хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Правительство края сообщает, что уже 10–12 февраля бензин в необходимом объёме появится в Приморье. Как рассказал генеральный директор НПЗ Игорь Быстров, с момента запуска предприятие отгрузило более полутора тысяч тонн топлива и готово к полному обеспечению региона. Сейчас завод работает в сверхнормативном режиме. Кроме того, для обеспечения бесперебойного поступления топлива на АЗС организован специальный «зелёный коридор», по которому нефтепродукты доставляют по железной дороге. Стоит отметить, что в результате сложившегося в регионе дефицита некоторые АЗС начали завышать цены на топливо, а водители вынуждены стоять в очередях, чтобы заправиться. Юлия БЕРЕГОВАЯ, Анна САТИМОВА.

