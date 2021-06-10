Киберсхватка: дальневосточных геймеров приглашают сразиться за кубок «Ростелекома»

Киберсхватка: дальневосточных геймеров приглашают сразиться за кубок «Ростелекома»
Киберсхватка: дальневосточных геймеров приглашают сразиться за кубок «Ростелекома»
Сегодня, 10:27ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
С 21 по 27 июня дальневосточных геймеров приглашают сразиться в Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) и World of Tanks. Призовой фонд кибертурнира 100 тысяч рублей и 40 тысяч игрового золота от компании Wargaming. Соревнования пройдут в режиме онлайн, участие — бесплатное.
Фото:Ростелеком

К участию приглашаются команды со всего Дальнего Востока. Возрастная категория CS: GO «18+», World of Tanks «14+». Игры пройдут по системе «Single Elimination», когда команда выбывает из соревнований после одного поражения. Турнир организует Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» в партнерстве с компанией «Ростелеком».

««Ростелеком» постоянно поддерживает развитие киберспорта: организует соревнования, развивает в партнерстве с лидерами игрового рынка экосистему продуктов и цифровых сервисов для геймеров. Турнир «Кубок «Ростелекома» — отличная возможность для известных дальневосточных команд и только начинающих игроков помериться силами и выяснить кто же сильнее. Ждем интересных поединков и ярких побед!» — рассказал директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Баир Аюшеев.

Финалы по CS: GO и World of Tanks состоятся 26 и 27 июня. Комментировать итоговые сражения по World of Tanks будет Артем Кузнецов на своем YouTube канале IIomudop_MSK. Финал по CS: GO на платформе Twitch проведет Сmarty.

«Турниры таких масштабов для нашего региона достаточно редкое и эксклюзивное явление. Выбраны самые популярные игровые дисциплины среди дальневосточников. Приглашаю команды к участию и, думаю, нас ждет захватывающая киберсхватка», — рассказал председатель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» Михаил Репка.

Подать заявку на участие и узнать подробнее о кибертурнире можно по ссылке.

Завершится регистрация 19 июня в 23.59 (UTC + 10 часов) или по достижении лимита турнира — 128 команд на каждую игру.

Сюжеты:
Приморский край
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