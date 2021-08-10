Коллективный иммунитет в Приморье формируют современные технологии

Коллективный иммунитет в Приморье формируют современные технологии
Коллективный иммунитет в Приморье формируют современные технологии
Сегодня, 18:29ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Приморский Центр управления регионом (ЦУР) в рамках работы по информированию граждан о вакцинации в регионе создали специальный телеграм-бот, в котором граждане могут получить проверенную информацию о вакцинации от COVID-19, посмотреть прививочные пункты на карте и узнать, как отличить мошенников.

Телеканал «Россия24» рассказал о деятельности ЦУРов в период массовой вакцинации населения. Среди достижений было отмечено создание чат-ботов о прививки от COVID-19 в более 20 регионах страны. Приморский край вошел с это число. Чат-бот, созданный ЦУР и Министерством здравоохранения Приморья отвечает на популярные вопросы жителей края о вакцинации и расскажет нужен ли тест на антитела перед прививкой, есть ли побочные эффекты, как записаться на вакцинацию.

Найти бот можно по названию @Prim_vaccine_bot или «Вакцинация в Приморском крае».

Также ЦУР собрал информацию о работе пунктов вакцинации, которая в дальнейшем была нанесена на Google и Яндекс карты. Теперь любой пользователь интернета может узнать, где находится ближайший пункт, его часы работы и телефон. Информация о пунктах вакцинации постоянно обновляется.

С помощью технических специалистов АНО «Диалог» ведется работа по выявлению фейков. Только за июль по всей стране выявлены 300 организаций, которые продают поддельные сертификаты о вакцинации.

«С начала июля АНО „Диалог“ по поручению правительства ведёт в интернете поиск поддельных ресурсов по продаже сертификатов о вакцинации. Мошенники предлагают от 2500 до 7000 за бумажный сертификат. Обещают даже сделать это задним числом: тогда цена вырастает и доходит до 20 000 рублей. Никаких записей на Госуслугах от такой бумажки не появится», — рассказал гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Приморский ЦУР не только информирует граждан о прививочной кампании, но и анализирует настроение жителей к вакцинации. Так, 74% респондентов отмечают, что им достаточно информации о вакцинации. 39% приморцев положительно относятся к массовой вакцинации.

Напомним, что на сегодняшний день привито более 340 тысяч жителей края. В Приморье открыто 149 стационарных и 74 мобильных пункта вакцинации.

Сюжеты:
Приморский край
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ВладивостокКоронавирусCOVID-19вакцинавакцинациятехнологииЦУР
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