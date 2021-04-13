Во Владивостоке некоторые учреждения допобразования переедут

В начале 2021 года в России вступили в силу новые правила противопожарного режима. Теперь запрещается использовать цокольные и подвальные этажи жилых домов для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией, говорится в сообщении пресс-службы администрации Владивостока.

В этой связи во Владивостоке состоялось совещание под руководством главы города Олега Гуменюка, посвященное работе детских секций и кружков. В совещании приняли участие сотрудники управления по работе с муниципальными учреждениями образования, управления содержания жилищного фонда, правового управления, архитектуры и строительства объектов ВГО. «Всего помещений, которые вызывали беспокойство, 23. И с каждым сейчас вопрос решается отдельно. Предварительно могу сказать, что все их удалось сохранить. И только трем будут предложены места по соседству. В любом случае педагоги не останутся без работы, а дети — без любимых педагогов и коллективов», — подчеркнул Олег Гуменюк. Начальник управления содержания жилфонда Григорий Пейхвассер отметил, что специалисты администрации внимательно изучили документы каждого центра дополнительного образования и их филиалов. Большую часть из них можно сохранить в существующих помещениях, если дооборудовать дополнительный эвакуационных выход. Однако по трем адресам дополнительные выходы сделать невозможно либо нецелесообразно. Для этих учреждений дополнительного образования будут найдены другие помещения. Например, «Детскую морскую флотилию „Варяг“» на улице Сафонова переселят в подходящее помещение, которое удалось найти совсем рядом. В клубе ребят учат скоростной радиотелеграфии и спортивной радиопеленгации, военно-медицинской подготовке, истории флота и военно-морской песне, сценическому фехтованию и историко-бытовому танцу. Глава города подчеркнул, что все муниципальные учреждения дополнительного образования в городе будут сохранены, несмотря на ужесточение противопожарных требований.

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