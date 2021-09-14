«Земским докторам» в Приморье окажут дополнительную помощь

Жители Лесозаводского городского округа подняли перед губернатором Приморья Олегом Кожемяко вопросы о развитии здравоохранения во время его рабочей поездки. Граждане утверждают, что уровень медицины в Лесозаводске пребывает на весьма низком уровне.