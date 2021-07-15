В Приморье появился Рябиновый бульвар

В Приморье появился Рябиновый бульвар
В Приморье появился Рябиновый бульвар
Сегодня, 14:26ОбществоФото: primorsky.ru
В Большом Камне появилось уникальное общественное пространство — Рябиновый бульвар. Место под благоустройство выбрали сами жители, путём голосования в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Рейтинговое голосование по отбору общественных пространств для реконструкции состоялось в 2020 году — «лидером» стал бульвар в Большом Камне по улице Карла Маркса. В 2021 году у него появилось новое название — Рябиновый.

«По желанию горожан на бульваре высадили большое количество саженцев рябины, отсюда и возникло новое название», — рассказали сотрудники муниципальной администрации.

Специалисты отметили, что кроме озеленения на участке сделали брусчатку, освещение, установили скамейки и урны для мусора.

Заместитель председателя правительства Приморья Елены Пархоменко сообщила, что в данный момент благоустройство территорий идёт в самом разгаре — на некоторых объектах работы уже завершены.

Срок сдачи для всех объектов — сентябрь 2021 года.

«Темпы набраны хорошие. Там, где есть определенные риски неисполнения, работаем напрямую с главами, общественными наблюдателями. И уже сейчас готовимся к реализации нацпроекта в следующем году, так как объекты, которые благоустроят в 2022 году, определены во время всероссийского онлайн-голосования, в котором приняли участие более 117 тысяч приморцев», — рассказала зампред.

Елена Пархоменко добавила, что уже в следующем году в Большом камне начнется благоустройство парка «Народный», расположенного северо-западнее здания № 47 по улице Карла Маркса. Этот объект в городе набрал более двух тысяч голосов среди горожан и стал самым популярным претендентом на благоустройство.

Отметим, что в регионе действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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