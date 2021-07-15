В Приморье появился Рябиновый бульвар

«Темпы набраны хорошие. Там, где есть определенные риски неисполнения, работаем напрямую с главами, общественными наблюдателями. И уже сейчас готовимся к реализации нацпроекта в следующем году, так как объекты, которые благоустроят в 2022 году, определены во время всероссийского онлайн-голосования, в котором приняли участие более 117 тысяч приморцев», — рассказала зампред.