Ответственный выбор: Набор первоклассников пройдёт по-новому в Приморье

Нововведение поможет семьям, в которых растут несколько детей, поскольку теперь закон закрепил приоритет приёма в школу братьев и сестёр тех, кто уже учится в той или иной школе.
Первый этап — для удобства семей
Первый этап записи первоклассников в нынешнем году длился с 1 апреля по 30 июня и предполагал запись детей по месту жительства, или, пользуясь терминами, на закреплённой за школой территории. При составлении такого перечня улиц учитывается количество детей, проживающих на них. Это позволяет уверенно говорить о том, что всем детям школьного возраста гарантировано место в муниципальной общеобразовательной организации.
Вдобавок теперь ребёнку, чей старший брат или сестра уже учатся в какой-либо школе, не могут отказать в приёме в эту же школу. Это правило не зависит от территории, где проживают школьники, с одним уточнением: дети должны жить в одной семье и в одном доме или квартире.
В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной организации может разрешить приём ребёнка в более раннем или более позднем возрасте. При подаче заявления в школу родители или опекуны детей предъявляют оригинал документа, удостоверяющего их личность, оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории. Для иностранцев и лиц без гражданства нужен документ на русском языке, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ.
Второй этап — выбор родителей
6 июля стартовал второй этап записи, открывающий больше возможностей выбора для родителей. Раньше начала второго этапа заявление в другом районе подавать было бессмысленно, сейчас это сделать можно. На известном приморском родительском форуме идёт активное обсуждение — стоит ли стремиться в ту или иную престижную гимназию или школу и нужно ли занимать очередь заранее, ориентируясь на опыт прошлых лет. Ответы знатоков обнадёживают: очереди канули в прошлое, теперь запись происходит цивилизованно — в назначенное время и через Госуслуги.
Стоит отметить, что приморцы уже более 5 лет активно подают заявления на запись в школу через «Госуслуги», с каждым годом этой формой пользуется всё больше жителей края, счёт идёт на тысячи, но пока рано говорить о том, какой процент населения выбрал в этом году дистанционную подачу заявления. При этом есть одна постоянная рекомендация: после отправки документов через портал будет не лишним заглянуть в «свою» школу и уточнить, поступили ли документы. Это может стать основанием для дальнейшей проверки в случае проблем.
Информация об изменении правил записи в первые классы была опубликована ещё в конце 2020 года на всех официальных ресурсах, в том числе на сайте правительства Приморского края и в СМИ, так что родители будущих первоклассников имели запас времени, чтобы сориентироваться в изменившихся условиях. Важно отметить: очерёдность подачи заявления на первом этапе не имела значения. Мест для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закреплённой территории, хватает во всех городах и районах Приморья. Собственно, возможность записать ребёнка по месту жительства не закрывается и после 30 июня, но здесь в некоторых школах может возрасти конкуренция.
В лидерах — школы с бассейнами
Как всегда повышенной конкуренции на места родители ожидают в известных своими достижениями учебных заведениях — первой и второй гимназии, девятой, тринадцатой и двадцать восьмой школах. Высокая конкуренция за места наблюдается и в школе № 79 в посёлке Трудовое. Эта школа располагает двумя бассейнами, тиром и современным полем, на котором тренируется лучшая детская футбольная команда Дальнего Востока. Высок спрос и на места в 82 и 83 школах, расположенных в развивающемся микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Обе эти школы также имеют собственные бассейны.
Конституция РФ и российское законодательство об образовании гарантируют гражданам доступность общего образования, и к 1 сентября все дети, которым пора начать обучение, должны быть приняты в школу. Если в выбранной школе не окажется мест, муниципальные управления образования предложат альтернативные варианты.
У родителей также право выбрать семейное обучение, и такая форма становится востребованной — на том же родительском форуме «Владмама» есть ветка обсуждений вопросов семейного обучения. Дети, обучающиеся дома с помощью репетиторов, родителей и онлайн-ресурсов, сдают аттестационные задания и «переходят» из класса в класс на основе их результатов. Однако такая форма обучения подходит не всем, поскольку предполагает большую степень ответственности родителей за образование ребёнка.
Негосударственные школы
Говоря о приёме в первые классы, нельзя не упомянуть о негосударственных учебных заведениях. Среди таких образовательных организаций в Приморье есть признанные лидеры, работающие по 20 и более лет — «Азиатско-Тихоокеанская школа», школа «Открытый мир», «Эврика». Есть и молодые организации, возникшие совсем недавно, как, например, «Моя школа», основателем которой в 2020 году стал профессиональный педагог-психолог Сергей Нападий. С самого начала это негосударственное учебное заведение пользовалось краевой поддержкой — в центре «Мой бизнес» школе создали сайт, а её руководитель вошёл в реестр социальных предпринимателей.
Отличительная особенность негосударственных школ — более широкий новаторский подход в образовательных методиках, небольшая численность классов, индивидуальный подход к каждому ученику. В некоторых школах ученикам не нужно сидеть за партами, а где-то можно начать обучение в отрыве от общей группы и пройти курс досрочно.
Тем не менее, все образовательные учреждения обязаны получать лицензию на свою деятельность вне зависимости от формы их организации. Такие лицензии, а также аккредитации учебного заведения выдаются государственным органом. Министерство образования Приморья в рамках своей компетенции следит за тем, как частные школы выполняют требования закона «Об образовании» и лицензионные требования к образовательной деятельности.
Если говорить о Владивостоке, у города есть планы привлекать негосударственные ресурсы к строительству школ в порядке концессионных соглашений, поскольку некоторые растущие микрорайоны краевого центра объективно испытывают трудности с обеспечением потребностей жителей в детских образовательных учреждениях. Как известно, регион держит курс на исполнение поручения президента о переводе всех учеников на обучение в одну смену, а для этого предстоит построить ещё немало школ.
Кадры решают всё
Важным направлением политики краевого правительства является привлечение молодых кадров в сферу педагогики. Благодаря принятым по инициативе Олега Кожемяко мерам соцподдержки педагогов, за три года в школы края пришли работать более тысячи молодых учителей. В 2020 году на доплаты учителям и работникам образования Приморья из краевого бюджета было направлено 223 миллиона рублей, всего выплаты получили 1 008 молодых специалистов, 426 педагогов-наставников. В регионе действует и программа «Земский учитель», предполагающая выплаты по 2 миллиона учителям, переезжающим работать в сельскую местность. В 2021 году 23 приморских муниципалитета участвуют в этой программе, их перечень опубликован на сайте краевого правительства.
И всё же потребность в учителях начальных классов в Приморском крае не закрыта полностью — и эту проблему призван решить заново реорганизованный Уссурийский педагогический институт, недавно ставший структурным подразделением передового вуза — ВГУЭС.
«Планируем наполнить современным содержанием действующие направления подготовки, открыть новые актуальные программы, создать на базе института сильный образовательный кластер. Будем заниматься трансформацией института в соответствии с передовыми трендами — на цифровизацию, развитие навыков soft skills», — прокомментировала планы реорганизации ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева.
Как известно, имена хороших учителей родители школьников передают из уст в уста и делятся ими на форумах, потому что каждый знает: именно от первого учителя во многом зависит, удастся ли пробудить и сохранить интерес ребёнка к обучению на долгие годы, или школа станет для него тяжелой обязанностью. Поэтому творческий подход к обучению сегодня особенно ценится как в частных, так и в государственных образовательных учреждениях.
Мария ЦИРЛИНА