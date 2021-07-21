Три главные причины молодым работать в Приморье

Первая и самая главная причина — работа в лучших организациях Приморского края, где специалистов ждут профессиональное развитие и карьерный рост.
«Многие после выпуска из колледжа или университета не знают, что им делать дальше, куда обращаться и где искать работу. Мы предлагаем не просто вакансии, а должности в экономически и социально значимых отраслях. Во время предварительно отбора работодателей мы учитывали, чтобы у ребят была возможность расти и развиваться на предприятии, перенимать опыт у наставников. Еще один весомый плюс — это трудоустройство по специальности. Это как раз тот случай, когда выпускнику пригодится его диплом, и он сможет применить свои знания на практике, что немаловажно», — рассказала директор департамента Елена Томчук.
Вторая причина — доплаты за трудоустройство. Общая сумма поддержки молодого специалиста, который выиграл в конкурсе, может быть больше 250 тысяч рублей за год.
«Ежемесячно в течение года мы дополнительно выплачиваем всем трудоустроившимся победителям 12 тысяч рублей к его зарплате. А если специалисту пришлось переехать, чтобы выполнять свои обязанности, сумма увеличивается до 22 тысяч рублей», — отметила глава ведомства.
Третья причина — методическое сопровождение молодёжи в течение года. Специалисты отмечают, что в сопровождение включает помощь наставника на предприятии и постоянный мониторинг карьерного развития молодого сотрудника со стороны правительства Приморского края.
«Мы очень пристально следим за развитием победителей конкурса на предприятии, находимся с ними в постоянном диалоге. Помимо прочего, у участников есть возможность встреч с профильными министрами, председателем Правительства, Губернатором Приморского края, во время которых они также могут озвучить свои вопросы и предложения по развитию проекта», — заключила Томчук.
Заявки на участие в конкурсе трудоустройства молодых специалистов принимаются до 2 августа. Отправить документы можно по электронной почте по адресу: umo-pf@ranepa.ru.
Участники должны предоставить документы:
— заявление об участии с указанием от одной до трёх вакантных должностей;
— копию диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании и приложения;
— характеристику на участника от руководителя организации, в которой он проходил производственную или преддипломную практики;
— согласие на обработку персональных данных;
— информацию об участии в общественной жизни Приморского края, России (при наличии);
— видеообращение (самопрезентацию) продолжительностью не более одной минуты либо мотивационное письмо, объем которого не должен превышать одну страницу машинописного текста, выполненные в свободной форме, на тему «Как я вижу мою будущую работу».
Подробную информацию о порядке проведения конкурса, условиях участия и необходимых документах можно получить на странице департамента по делам молодежи Приморского края в разделе «Поддержка молодых специалистов на рынке труда Приморского края» на сайте правительства Приморья. Также, задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8 (423) 263-75-20 или 263-04-10.
Напомним, что в регионе реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.