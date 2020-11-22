Антенна вам поможет: цифровое эфирное телевидение продолжает вещание в Приморье

Антенна вам поможет: цифровое эфирное телевидение продолжает вещание в Приморье

Вчера, 13:45
Общество
Photo: Медиахолдинг1Mi
Жители Владивостока из-за циклона, разыгравшегося над столицей Дальнего Востока на протяжении трех дней, остались без доступа в Интернет и телевидения. Причина — обрыв воздушных линий, по которым сигнал поступает в дома.

Однако если выбрать в настройках телевизора режим не «кабель», а «антенна», то доступ к любимым программа сохраняется, сообщает «Золотой Рог» со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть (РТРС).

«Снежный коллапс оставил без проводного телевидения и интернета большинство жителей Владивостока. Повреждения воздушных линий связи, по которым в дома владивостокцев приходил телесигнал, устранят ещё не скоро: слишком большой объем работ придется проделать местным кабельщикам. Единственной возможностью посмотреть любимые передачи для многих теперь стало цифровое эфирное телевидение», — говорится в сообщении РТРС.

Как сообщает компания, удар стихии не коснулся телевышки на Орлиной сопке, на которую приходит и с которой транслируется сигнал. Сейчас идет передача 20 бесплатных каналов.

Для того, чтобы получить к ним доступ, надо иметь обычную эфирную антенну — «рожки», «усы» или подобное. Достаточно подключить антенну к антенному входу телевизора и запустить в настройках автоматический поиск каналов.

«Внимание: необходимо выбрать режим " Антенна», не «Кабель»», — отмечается в сообщении.

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