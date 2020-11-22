Антенна вам поможет: цифровое эфирное телевидение продолжает вещание в Приморье

Однако если выбрать в настройках телевизора режим не «кабель», а «антенна», то доступ к любимым программа сохраняется, сообщает «Золотой Рог» со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть (РТРС).
«Снежный коллапс оставил без проводного телевидения и интернета большинство жителей Владивостока. Повреждения воздушных линий связи, по которым в дома владивостокцев приходил телесигнал, устранят ещё не скоро: слишком большой объем работ придется проделать местным кабельщикам. Единственной возможностью посмотреть любимые передачи для многих теперь стало цифровое эфирное телевидение», — говорится в сообщении РТРС.
Как сообщает компания, удар стихии не коснулся телевышки на Орлиной сопке, на которую приходит и с которой транслируется сигнал. Сейчас идет передача 20 бесплатных каналов.
Для того, чтобы получить к ним доступ, надо иметь обычную эфирную антенну — «рожки», «усы» или подобное. Достаточно подключить антенну к антенному входу телевизора и запустить в настройках автоматический поиск каналов.
«Внимание: необходимо выбрать режим " Антенна», не «Кабель»», — отмечается в сообщении.