Зарплату в 70 тысяч рублей предлагают молодым приморцам

Зарплату в 70 тысяч рублей предлагают молодым приморцам
Зарплату в 70 тысяч рублей предлагают молодым приморцам
Сегодня, 17:20ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Приморье продолжается приём заявок на конкурс молодых специалистов, желающих устроиться на крупные региональные предприятия, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ознакомиться с полным списком вакансий, зарплатой и условиями конкурса можно по ссылке.

В региональном департаменте по делам молодёжи рассказали, что в перечне вакансий для молодых специалистов представлены 100 вакансий от 31 кампании Приморья: предприятиям требуются инженеры, ветеринары, мастера, электрики, помощники лесничего, электромонтеры.

Новым сотрудникам гарантируют карьерный рост и профессиональное сопровождение на предприятии.

Кроме основной зарплаты для молодых специалистов предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты — победитель конкурса сможет получить до 250 тысяч льготных рублей за год.

«Ежемесячно в течение года мы дополнительно выплачиваем всем трудоустроившимся победителям 12 тысяч рублей к зарплате. А если специалисту пришлось переехать, чтобы выполнять свои обязанности, сумма увеличивается до 22 тысяч рублей», — рассказала глава ведомства Елена Томчук.

Сотрудников также ждут:

— копию диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании и приложения;

— характеристику на участника от руководителя организации, в которой он проходил производственную или преддипломную практики;

— согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);

— информацию об участии в общественной жизни Приморского края, России (при наличии);

— видеообращение (самопрезентацию) продолжительностью не более одной минуты либо мотивационное письмо, объем которого не должен превышать одну страницу машинописного текста, выполненные в свободной форме, на тему «Как я вижу мою будущую работу».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 августа.

С полным порядком проведения конкурса и условиями участия можно ознакомиться официальном сайте приморского правительства, перейдя по ссылке, или по телефонам: 8 (423) 263-75-20 или 263-04-10. Ответы на самые популярные вопросы — можно получить также здесь.

Сюжеты:
Приморский край
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