Зарплату в 70 тысяч рублей предлагают молодым приморцам

Ознакомиться с полным списком вакансий, зарплатой и условиями конкурса можно по ссылке.
В региональном департаменте по делам молодёжи рассказали, что в перечне вакансий для молодых специалистов представлены 100 вакансий от 31 кампании Приморья: предприятиям требуются инженеры, ветеринары, мастера, электрики, помощники лесничего, электромонтеры.
Новым сотрудникам гарантируют карьерный рост и профессиональное сопровождение на предприятии.
Кроме основной зарплаты для молодых специалистов предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты — победитель конкурса сможет получить до 250 тысяч льготных рублей за год.
«Ежемесячно в течение года мы дополнительно выплачиваем всем трудоустроившимся победителям 12 тысяч рублей к зарплате. А если специалисту пришлось переехать, чтобы выполнять свои обязанности, сумма увеличивается до 22 тысяч рублей», — рассказала глава ведомства Елена Томчук.
Сотрудников также ждут:
— копию диплома о среднем профессиональном образовании или высшем образовании и приложения;
— характеристику на участника от руководителя организации, в которой он проходил производственную или преддипломную практики;
— согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
— информацию об участии в общественной жизни Приморского края, России (при наличии);
— видеообращение (самопрезентацию) продолжительностью не более одной минуты либо мотивационное письмо, объем которого не должен превышать одну страницу машинописного текста, выполненные в свободной форме, на тему «Как я вижу мою будущую работу».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 августа.