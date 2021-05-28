Программу ОБЖ для школьников предложено скорректировать

В Госдуме состоялось расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям. Темой для обсуждения стали вопросы цифровой грамотности в школах. Как сообщается, Минпросвещения России готово включиться в работу межведомственной рабочей группы с Минцифры России по этим вопросам.

«Совместно с нашими коллегами из других ведомств и организаций мы ведём масштабную работу по созданию и развитию цифровой образовательный среды, главная цель которой — обеспечить равные условия для получения качественного образования на всей территории России. Вне сомнения цифровые технологии не заменят традиционного формата учёбы и личного общения ученика с учителем. Но они помогут школьникам получать ещё больше знаний, откроют для юных талантов ещё больше возможностей», — цитирует министра просвещения Сергея Кравцова пресс-служба ведомства. Министр подчеркнул, что детей необходимо окружать позитивным контентом. Поэтому Минпросвещения России работает над тем, чтобы программы обучения были интересны для школьников, привлекает ведущие компании для создания развивающих и полезных проектов, среди которых «Уроки цифры», акция «День ИТ-знаний», онлайн-марафон «Онлайн-просто» при поддержке Mail.ru. Эти проекты уже объединили миллионы школьников по всей стране. Сергей Кравцов также поддержал идею разработать курс по цифровой грамотности для школьников, который ребята могли бы осваивать в рамках внеучебной деятельности. «Такой курс может быть разработан, рекомендован регионам. Здесь, действительно, должен быть реализован междисциплинарный подход», — добавил Министр просвещения. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев предложил скорректировать учебную программу по ОБЖ для того, чтобы больше внимания уделить именно вопросам безопасной работы с интернетом и интернет-сервисами. Глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн предложил разработать стандарты уроков цифровой грамотности и апробировать их в пилотных регионах.

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