Программу ОБЖ для школьников предложено скорректировать

Программу ОБЖ для школьников предложено скорректировать
Программу ОБЖ для школьников предложено скорректировать
Сегодня, 11:49ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
В Госдуме состоялось расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям. Темой для обсуждения стали вопросы цифровой грамотности в школах. Как сообщается, Минпросвещения России готово включиться в работу межведомственной рабочей группы с Минцифры России по этим вопросам.

«Совместно с нашими коллегами из других ведомств и организаций мы ведём масштабную работу по созданию и развитию цифровой образовательный среды, главная цель которой — обеспечить равные условия для получения качественного образования на всей территории России. Вне сомнения цифровые технологии не заменят традиционного формата учёбы и личного общения ученика с учителем. Но они помогут школьникам получать ещё больше знаний, откроют для юных талантов ещё больше возможностей», — цитирует министра просвещения Сергея Кравцова пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнул, что детей необходимо окружать позитивным контентом. Поэтому Минпросвещения России работает над тем, чтобы программы обучения были интересны для школьников, привлекает ведущие компании для создания развивающих и полезных проектов, среди которых «Уроки цифры», акция «День ИТ-знаний», онлайн-марафон «Онлайн-просто» при поддержке Mail.ru. Эти проекты уже объединили миллионы школьников по всей стране.

Сергей Кравцов также поддержал идею разработать курс по цифровой грамотности для школьников, который ребята могли бы осваивать в рамках внеучебной деятельности.

«Такой курс может быть разработан, рекомендован регионам. Здесь, действительно, должен быть реализован междисциплинарный подход», — добавил Министр просвещения.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев предложил скорректировать учебную программу по ОБЖ для того, чтобы больше внимания уделить именно вопросам безопасной работы с интернетом и интернет-сервисами.

Глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн предложил разработать стандарты уроков цифровой грамотности и апробировать их в пилотных регионах.

Сюжеты:
Приморье
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