Безработных приморев обучат новым компетенциям

Безработных приморев обучат новым компетенциям
Безработных приморев обучат новым компетенциям
Сегодня, 16:58ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
45 востребованных профессиональных компетенций по программам WorldSkills смогут бесплатно освоить жители Приморского края, которые нуждаются в работе.

В министерстве образования Приморья рассказали, что программа уже начала работу. В этом году обучение смогут пройти более тысячи жителей края — это граждане старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

По словам специалистов ведомства, во многим компетенциям доступны программы профессионального обучения для людей без образования — они смогут освоить профессию с нуля.

Среди доступных компетенций для обучения: 3D-моделирование для компьютерных игр, визуальный мерчендайзинг, контроль состояния железнодорожного пути, реклама, рекрутинг, сантехника и отопление, сварочные технологии, спасательные работы, управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте, фотография, холодильная техника и системы кондиционирования.

«Более 70% обучения занимает освоение практических навыков в оснащенных современным оборудованием мастерских. Обучение по всем программам ведут сертифицированные эксперты. Выпускники программ WorldSkills, помимо документа о квалификации, получат паспорт компетенций — skills-паспорт. Документ дает возможность работодателям без испытательного срока определить уровень профессиональной подготовки будущего работника», — рассказали в минобре Приморского края.

С обучающимися заключат договоры, в рамках которых после обучения выпускники сразу смогут получить работу в региональных компаниях или открыть свое дело, а также начать профессиональную деятельность в качестве самозанятых.

В данный момент в Приморском крае действуют уже 67 площадок — колледжей и учебных центров, где будет проходить обучение. Записаться на программы обучения можно по ссылке.

Стоит отметить, что обеспечение предприятий края кадровыми ресурсами проводится в рамках реализации нацпроекта «Демография» и государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокработаОхрана трудатрудоустройствовакансии
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы