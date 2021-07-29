Взялись плотно: Губернатор Приморья озвучил решения по Арсеньеву

Два дня Кожемяко провёл в Арсеньевском городском округе и в Анучинском районе, общаясь с жителями муниципалитетов насчет их проблем и предлагая решения.
«Золотой Рог» рассказывает о важных решениях губернатора в отношении города Арсеньева.
Парки, дворы и дороги
Свой тур по Арсеньевскому городскому округу Олег Кожемяко начал с посещения парков «Восток», «Аскольд» и новой арт-скульптуры «Солнечные часы». Все они реконструируются и благоустраиваются в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Инициативу утвердил президент РФ Владимир Путин. Благодаря такому начинанию получится сделать комфортными и современными популярные общественные пространства, включая парки, скверы, набережные и видовые площадки.
Так, парк «Восток» начали приводить в нормальный вид еще в 2017 году в несколько этапов. Завершающий — третий, должен вот-вот закончиться. Сейчас в «Востоке» приятно гулять по асфальтированным дорожкам, брусчаточным тропинкам. Также здесь увеличили количество скамеек и урн. Изюминкой парка стала большая беседка-ротонда с крышей-куполом, высота которой составляет 10 метров.
«Парк — традиционное место отдыха горожан. Но, к сожалению, не все бережно относятся к новым элементам благоустройства. От бережного отношения зависит, насколько долго сохранятся в городе уютные уголки для отдыха», — заявил глава региона.
Однако смутили Олега Кожемяко ржавые старые аттракционы и заброшенная крепость, которая разваливается буквально на глазах. К сожалению, городские власти не могут ее ни отреставрировать, ни снести, так как постройка находится в руках частника.
«Нужно штрафовать, выгонять и переводить объект в муниципальную собственность, чтобы развивать территорию», — разозлился губернатор.
Следующей точкой большого проезда стал парк «Аскольд», где сейчас полным ходом ведутся работы по устройству ливневой канализации, ограждению парка и планировки парковой зоны. Сотрудники компании-подрядчика не покладая рук трудятся и готовятся заливать бетоном основания под детские игровые площадки — все должно быть готово к сентябрю, чтобы школьники могли отдыхать здесь после уроков.
Заинтересовал губернатора и сквер по ул. Калининской, 14. Здесь на круглой площадке укладывают плитку для будущего арт-объекта в виде солнечных часов, которые планируют сдать к 1 сентября. Идет устройство скамеек вокруг часов, над ними будут установлены теневые навесы. Там проведут работы по озеленению, оборудуют освещение.
Интересно, что о будущем этих общественных территорий справлялись и сотрудники заводов «Прогресс» и «Аскольд», с которыми глава просто не мог не встретиться.
Вертолеты, «Аскольд» и медицина
В Арсеньеве находится крупное предприятие «Прогресс», которое занимается производством вертолетов для нужд министерства обороны и гражданской авиации. Сейчас на заводе трудятся более 4,8 тысяч человек.
На встрече с главой края сотрудников волновало наличие заказов на несколько лет вперед, так как «Прогресс» — градообразующее предприятие, имеющее стратегическое значение для как города, так и для края. И если на ближайшие два года обеспечение заказами понятно, то заводчан беспокоит загруженность на более длительный срок.
В настоящее время идут переговоры по поводу заказов для завода, в том числе с главным командованием ВМФ. А первые два вертолета Ка-2, которые будут собраны, купит правительство региона и в дальнейшем будет его эксплуатировать.
«Нам важно знать ваше мнение о предприятии. Тут и его руководство, и глава муниципалитета, и депутаты Законодательного Собрания края — все собрались, чтобы услышать ваши вопросы и предложения, чтобы понимать, на что еще обратить внимание. Ваши предложения могут найти отображение в бюджете, в госпрограммах. Мы хотим, чтобы вы видели качественное улучшение жизни в городе, чтобы получали только качественные услуги. Поэтому не оставляем заводы без внимания, не заглядываем сюда изредка, как туристы, а регулярно общаемся, проговариваем заказы, договариваемся о новых», — обратился к заводчанам губернатор.
С коллективом Дальневосточного арматурного завода «Аскольд» глава обсудил вопросы благоустройства Арсеньева.
В основном пришедших на встречу с губернатором беспокоили вопросы качества дорог, благоустройства городских и общественных территорий, а также строительство новых спортивных объектов в Арсеньевском городском округе и детских площадок, которые, по мнению коренных горожан, также необходимо развивать. В частности, горожан волновало состояние стадиона «Авангард».
«Да, есть множество проблем, но в течение двух лет мы стараемся их пошагово решать, выделяя денежные средства на «1000 дворов», на дороги, развитие спортивной инфраструктуры. И сегодня мы уже были на заводе и приняли уже их наказы. Также уже у администрации городского округа есть проект на реконструкцию стадиона «Авангард», — сказал Олег Кожемяко.
Без внимания главы региона не остались и вопросы здравоохранения региона. Сейчас в приоритете краевых властей — развитие медицины Приморья, модернизация первичного звена и поддержка молодых специалистов.
Во время встречи с коллективом детской поликлиники КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» губернатор вскрыл наиболее застарелые проблемы и дал распоряжение по ним на месте.
Главврач Людмила Аплюшкина рассказала, что в учреждении остро не хватает молодых специалистов.
Олег Кожемяко отметил, что знает о нехватке кадров в Арсеньеве, и что такой вопрос характерен и для северных районов Приморья. Именно поэтому уже идет разработка специальной программы по поддержке медиков.
«Для северных районов прорабатываем программу по поддержке молодых специалистов, по выплате подъемных и по закреплению служебного жилья за человеком через конкретный срок», — отметил Олег Кожемяко.
Итоги поездки
«Мы работали на территории на протяжении двух дней, встречались с работниками предприятий, выявляли проблемные точки и пути решения проблем, чтобы позволить составить программу для их поэтапного решения. Поэтому важно, чтобы мы подготовили программу по социально экономическому развитию Арсеньева к 150-летию города. Эта программа должна быть вынесена на одобрение жителей города в сентябре. А в январе уже должны пойти первые аукционы», — заявил в итоговый день командировки Олег Кожемяко.
Помимо этого глава региона заявил, что нужно сделать дороги, ведущие к Арсеньеву, так как город является очень привлекательным местом для спортивных туристов и жителей Приморья, ведущих здоровый и активный образ жизни.
«Дорога Осиновка — Рудная пристань оседает, есть пучины. Город привлекательный особенно в зимнее время. Порядка 1 млрд рублей выделим в следующем году и в течении пяти лет будем эту дорогу ремонтировать. В год должно быть сделано 25-30 км трассы. Дорога должна позволить комфортно доезжать до Арсеньева», — подчеркнул губернатор.
Также Олег Кожемяко добавил, что в следующем году будет выделено порядка 200 млн рублей на внутригородские дороги. Эти средства не будут входить не в одну из программ, а наоборот будут являться дополнением к ним.
В планах главы региона сделать Арсеньевский городской округ — спортивным центром Приморья.
«Здесь центр зимних видов отдыха и спорта будет создан. Со своей стороны мы приложим все усилия», — добавил Олег Кожемяко.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ