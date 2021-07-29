Взялись плотно: Губернатор Приморья озвучил решения по Арсеньеву

«Нам важно знать ваше мнение о предприятии. Тут и его руководство, и глава муниципалитета, и депутаты Законодательного Собрания края — все собрались, чтобы услышать ваши вопросы и предложения, чтобы понимать, на что еще обратить внимание. Ваши предложения могут найти отображение в бюджете, в госпрограммах. Мы хотим, чтобы вы видели качественное улучшение жизни в городе, чтобы получали только качественные услуги. Поэтому не оставляем заводы без внимания, не заглядываем сюда изредка, как туристы, а регулярно общаемся, проговариваем заказы, договариваемся о новых», — обратился к заводчанам губернатор.