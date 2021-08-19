Владивосток спортивный даже зимой

Владивосток спортивный даже зимой
Владивосток спортивный даже зимой
Сегодня, 16:43СпортФото: Золотой Рог
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о планах по расширению доступности занятий спортом в дальневосточной столице. Пунктов бесплатного проката спортинвентаря, а также возможностей для занятия различными физическими активностями во Владивостоке станет больше.

По словам главы региона, городские власти приоритетное внимание уделяют восстановлению уже имеющейся инфраструктуры.

Губернатор рассказал, что правительство Приморья вместе с городской администрацией ведет активную работу по расширению лыжни на острове Русский. На это уже предусмотрено финансирование.

«Задача города – доделать освещение, чтобы можно было комфортно заниматься вечером, расширить входную группу, сделать парковку и продлить несколько кругов, чтобы трассы были разной длины», — сообщил Олег Кожемяко.

Глава Приморья выразил надежду, что лыжная трасса на острове Русском станет местом притяжения для любителей лыжного спорта.

Кроме того в планах правительства установить на городских катках контейнеры для хранения спортинвентаря, бесплатного проката и в качестве раздевалок. Одна из точек уже определена.

Отметим, в Приморье активно реализуется государственная программа края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокспортПриморьеОлег Кожемяко
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