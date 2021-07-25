«Океан» из Находки стал безоговорочным фаворитом кубка Приморского края по футболу. Команда во второй раз стала обладателем этого почетного трофея. В финале на стадионе «Динамо» со счетом 2:1 был обыгран «Уссури» из Чугуевки. Этот трофей стал пятым в истории находкинской команды.

Первый гол в матче на 35-й минуте забил игрок «Уссури» Вадим Терещенко. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв. В начале второго тайма «Океан» переломил ход встречи. Сначала Жасур Сайлиев сравнял счет, а за пять минут до конца матча Игнат Соромытько забил второй мяч в ворота чугуевцев. Присутствовавший на встрече Губернатор Олег Кожемяко, поздравил команды. «Сегодня победил сильнейший. Мы будем делать все, чтобы футбольные команды возрождались во всех городах и районах края, молодежь видела перспективу. Приморскому футболу более 100 лет, будем делать так, чтобы он был одним из любимых видов спорта», — подчеркнул глава региона. Фото: пресс-служба ФК "Океан" Награды победителям вручил генеральный директор партнёра «Океана», АО «Терминал Астафьева», Руслан Кондратов. «Первое, что необходимо для победы — это инфраструктура: новый стадион, тренировочная база. Мы видим это на примере флагманов нашего футбола: Динамо, Зенита. Будущее за инфраструктурными проектами, именно они дадут развитие. Поэтому сейчас мы занимаемся реконструкцией поля стадиона «Водник» в Находке, где «Океан» сможет играть и тренироваться уже этой осенью. Инвестиции в инфраструктуру «Океана» — приоритет нашей поддержки футбольного клуба. Фото: пресс-служба ФК "Океан" Также мне хочется, чтобы эта победа, может быть, кажущаяся скромной на фоне проходящей сейчас Олимпиады, станет хорошей мотивацией для юных спортсменов, кто только начинает играть в футбол. И такие матчи вдохновляют их продолжать тренироваться, чтобы в будущем сделать шаг к победам, в том числе и на Олимпийских играх!», — поздравил команду и болельщиков Находки Руслан Кондратов. Фото: пресс-служба ФК "Океан" Отметим, что в настоящий момент в ходе реконструкции нижнего поля стадиона «Водник» строители приступили к финальному этапу монтажа новых трибун. Уже готов деревянный настил, привезены новые пластиковые сидения. Также установлены новые мачты освещения. После реконструкции нижнее поле стадиона «Водник» сможет вмещать 2500 болельщиков. Доставлен в Находку искусственный газон последнего поколения производства южнокорейской компании KONYGREEN, сертифицированный ФИФА, стоимостью 100 тысяч евро. Работы по его монтажу начнутся в августе.

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