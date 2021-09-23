Ставки сделаны

Два казино уже действуют и успели стать заметными туристическими достопримечательностями Приморья: в допандемийный период они пользовались популярностью у туристов.
Общая сумма инвестиций в развитие игорной зоны составит примерно 117 млрд рублей. По данным оператора объекта - Корпорации развития Приморского края, на данный момент еще остались свободные участки под строительство отелей с казино и развлекательной инфраструктурой. Какие ещё есть планы на развитие инициативы — в обзоре «Золотого Рога».
Хрустальный тигр
Первое на Дальнем Востоке казино открылось в 2015-м году. Tigre De Cristal стал уникальным развлекательным комплексом в России. Он включает в себя 498 игровых автоматов, 42 стола с классическими играми и 25 VIP-столов. Гости казино могут выбрать для размещения один из 121-го гостиничного номера. В гостинице расположены спа- и фитнес-центры, а также сеть баров и два ресторана.
За шесть лет работы казино не раз становилось лауреатом престижных отраслевых премий. Так, в 2020 году отель гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal получил признание на международном уровне, став обладателем премии Corporate Travel Awards-2020 в номинации «Отель года». Приморский Tigre de Cristal стал единственным в списке победителей от России наряду с такими крупными брендами как Ritz-Carlton, Hilton, Raddison и Swissotel.
Три года подряд гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal Hotel & Resort был номинирован на премию World Travel Awards в категориях: «Ведущий Российский отель 2017», «Ведущий российский курорт 2018», «Ведущий российский курорт 2019». В 2018 году отель стал победителем: номинация в престижной премии принесла Tigre de Cristal первый туристический «Оскар».
В марте 2021 года гонконгская компания Summit Ascent Holdings Ltd. представила губернатору Олегу Кожемяко новый проект в игорной зоне, который станет частью действующего Tigre De Cristal.
Как сообщил исполнительный директор ООО «Джи1 Интертеймент» Стилианос Тсифетакис, концепция и масштаб нового объекта позволят усилить туристическую привлекательность Приморского края на мировом туристическом рынке.
«Концепция нового комплекса соответствует стандартам туристических курортов мирового класса. Площадь составит почти 74 тысячи квадратных метров, и только 15% территории предназначены для азартных игр. Акцент будет сделан на развитии неигровых развлекательных объектов. Для гостей будут построены рестораны с азиатской кухней, кафе, бары, а также зона бассейна, СПА и баня под открытым небом, минимаркет и даже детский центр, также будут представлены другие услуги. Гостиничный фонд составит 383 номера различных категорий», — рассказал Стилианос Тсифетакис.
За счет строительства туристического объекта инвестор планирует создать в Приморье около 2 тысяч новых рабочих мест в дополнение к уже трудоустроенной в Tigre de Cristal тысяче сотрудников. Предварительная сумма налогов на игорный бизнес и отчислений во внебюджетные фонды за 10 лет от работы нового комплекса составит 7,1 миллиарда рублей.
Планируемый объем инвестиций составит 14,6 миллиарда рублей или 200 миллионов долларов США – 100% собственных вложений гонконгского инвестора. Резидент игорной зоны «Приморье» заявил о готовности полностью реализовать проект второй фазы через два года с момента получения разрешения на строительство.
«В данный момент проект находится на прединвестиционной стадии – ведется разработка концептуального дизайна. Для начала работ мы просим согласовать объединение участков 9 и 10 для дальнейшей проработки концепции дизайна и получения технической документации. Новый комплекс будет соединен с уже существующим объектом Tigre de Cristal, что позволит гостям без препятствий перемещаться между зданиями в любое время года», – обозначил Стилианос Тсифетакис.
Шамбала
Второе казино начало работу в 2020 году — в разгар пандемии коронавируса. Российский инвестор вложил в первую очередь 3,5 миллиарда рублей. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Это пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Общая сумма инвестиций составит 8 миллиардов рублей.
В первой очереди казино представлены все основные азартные игры. За 26 игровыми столами гостям предлагают несколько видов покера, блэк-джек, баккара, американская рулетка и клубный покер. Игровых автоматов в игорном пространстве казино более 500. Гости могут насладиться старыми добрыми “семерками” за машинами родом из начала 21 века, а могут поиграть в яркие сюжетные игры за слотами, которые по оснащенности и комфорту больше напоминают небольшой кинотеатр. Новое игорное заведение ориентировано как на искушенных иностранных гостей с самыми высокими требованиями к игре и сервису, так и на людей, чей средний чек составляет 10-20 тысяч рублей.
Уже известны первые результаты работы «Шамбалы». Так, за три месяца с момента открытия казино посетили 47 989 человек, в среднем каждый гость наносит визит раз в 3-4 недели. Сумма, которую в среднем тратит на игру каждый посетитель, в отчетный период составила 9 798 рублей. В нее входят и стоимость игры, и расходы на сопутствующие услуги ресторанов и баров. Средний чек ресторана с демократичными ценами составил 1359 рублей на человека.
«В прошлом году нашей основной задачей была организация безопасного отдыха наших гостей. Конечно, как коммерческая структура в первую очередь мы обязаны думать о прибыли, но в таких случаях приоритеты меняются. Мы снизили количество игровых автоматов, ограничивали работу ресторанов – старались принимать все необходимое меры, чтобы обеспечить безопасность наших гостей», – отметил директор НАО «Шамбала» Максим Смоленцев.
По итогам 2020 года казино «Шамбала» перечислило в виде налогов в бюджеты разных уровней более 95 миллионов рублей, из которых только налог на игорный бизнес составил около 18 миллионов.
Naga
В августе компания из Камбоджи Naga Corp. Ltd. возобновила работы по строительству ещё одного казино. Ранее инвестор приостановил возведение объекта из-за коронавирусных ограничений.
На сегодняшний день общая сумма фактически вложенных инвестиций в объект Naga Vladivostok превышает 6,2 миллиарда рублей из 11 миллиардов, запланированных в рамках строительства первой фазы объекта.
На первом этапе Naga Vladivostok представит собой 11-этажный четырехзвездочный отель с 279 номерами разного класса, казино и многоцелевым концертным залом на 2000 мест. Площадь объекта первой фазы составит почти 55 тысяч квадратных метров.
Общая площадь всех запланированных объектов комплекса Naga Vladivostok составит почти 302 тысячи квадратных метров, номерной фонд Приморского края за счет создания отелей инвестора увеличится на 2 719 номеров. Проектом также предусмотрена аквапарковая зона.
Изначально предполагалось, что казино начнёт работу в 2021 году.
Красная поляна
На полях Восточного экономического форума ООО «Восток Резортс» подписало соглашение с властями Приморья о строительстве ещё одного казино. Объём инвестиций в реализацию инициативы составит 14,5 миллиарда рублей. Строительные работы стартуют в 2022 году.
«В первую очередь проект направлен на увеличение въездного туристического потока из Китая, Японии и Кореи – стран в радиусе четырех часов перелета. Потенциал рынка – 1 миллиард человек. У нас уже есть опыт привлечения иностранных гостей в игорную зону “Красная Поляна” – это отличная бизнес-основа для следующего старта. На фоне того, что в Китае происходит ужесточение законов в игорном бизнесе и казино, в Макао уже начинают чувствовать эти изменения, у проектов во Владивостоке есть все шансы выйти на лидирующие позиции и стать центром притяжении для игроков из Азии», – рассказал директор по продажам управляющей компании MANTERA Дмитрий Анфиногенов.
Площадь земельного участка под застройку займет 16 гектаров.
Само собой, сейчас, пока границы большинства стран АТР всё ещё закрыты, приморские казино остаются без своих главных клиентов. Так что и доходность могла просесть. Однако хочется верить, что уже вскоре в Приморье вновь вернутся гости из Китая, Южной Кореи и других стран, где ценят азартные игры.