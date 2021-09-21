Тайга, свечи и шаман

На две недели в центре одного из самых урбанизированных городов Дальнего Востока поселился небольшой кусочек уссурийской тайги. Уже привычный для жителей и гостей города фестиваль «Сделано в Приморье» вслед за календарем и погодой сменил свою тематику с летней на осеннюю.

Открывали фестиваль гендиректор Центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров, президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий и один из организаторов фестиваля, руководитель проекта по развитию дальневосточной кухни Pacific Russia Food и Школы дальневосточной кухни Татьяна Заречнева. Татьяна Заречнева В своем приветственном слове организатор не стала углубляться в пространные речи, однако задала важным гостям «один такой простой, но коварный вопрос: За что вы любите Уссурийскую тайгу?». Фестиваль тайги в этом году — юбилейный, пятый. На пешеходной части улицы Адмирала Фокина до 3 октября можно посетить таежную ярмарку и не только посмотреть, но и купить дары тайги: тематические поделки, дикоросы, мед, чай, сувениры, грибы, орехи и многое другое. В каждом ларьке гостей ярмарки ждет что-то новое и необычное. А на гастроулице VladiFoodStreet можно отведать необычных, по крайней мере для жителя города, блюд. Кроме того, в программе намечены бесплатные кулинарные мастер-классы от Школы дальневосточной кухни. гендиректор Центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров «Раньше это была стоянка машин, а поблизости был пустырь с голубями, и посмотрите сейчас, насколько это уютное пространство. Мы очень рады, что это не просто торговля, но и точка притяжения, где можно встретиться с друзьями. В каждом туристическом городе должна быть такая площадка, и во Владивостоке она уже известна. Когда откроются границы, эти улицы заполонят еще и туристы», — рассказал Евгений Никифоров. Кроме ресторанов и торговых рядов на улице приморцев ждут и другие активности. Например, можно обзавестись тематической открыткой и тут же отправить ее дорогому адресату — рядом специально установлен почтовый ящик. А немного позже можно будет сделать классное селфи на фоне дизайнерских муралов на таежную тематику среди удыгейских лодок, рядом с тигром. Художники уже заканчивают роспись стен улицы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter